В Германии фура протаранила колонну военных машин США

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баварии по меньшей мере восемь человек пострадали в результате крупного ДТП с участием военной техники армии США. Об этом сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Грузовик столкнулся сегодня с колонной машин, припаркованных на обочине трассы А3. По словам очевидцев, фура врезалась в военные автомобили, после чего они загорелись.

В результате ДТП восемь человек госпитализированы с отравлением угарным газом. Отмечается, что среди пострадавших есть американские военнослужащие. Пожар удалось потушить, в настоящий момент автомагистраль закрыта в обоих направлениях.-0-