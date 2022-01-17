В Германии хотят усилить контроль за работой Telegram

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии планирует ужесточить контроль за работой мессенджера Telegram в целях борьбы с незаконным контентом, сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в комитете внутренних дел Бундестага.

Власти Германии обвиняют мессенджер в том, что он почти не предпринимает никаких действий против криминального и правоэкстремистского контента.

Ведомство планирует наладить взаимодействие с Telegram в вопросах получения данных о контенте и выполнения требований властей об удалении нежелательных материалов. Отмечается, что до сих пор Telegram почти никогда не реагировал на запросы властей, касающиеся правоэкстремистского контента. При этом уточняется, что власти Германии отказались давать комментарии по этому вопросу, поскольку заседание в парламенте было закрытым.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер не исключила возможной блокировки мессенджера Telegram в качестве крайней меры, если никакие меры правового воздействия не подействуют.

Как добавляет ТАСС, с точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс. Конкретно германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что коронаскептики становятся все более радикальными, были даже сообщения о публичных угрозах политикам.-0-