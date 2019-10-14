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В мире
14 октября 2019, 00:06

В Германии хотят запретить двойное гражданство

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранный гражданин может получить немецкий паспорт, лишь отказавшись от гражданства своей страны, сообщает Deutsche Welle. Двойное гражданство дается только в виде исключения, но скоро ситуация может измениться.

 

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила внести в предвыборную компанию партии пункт о запрете двойного гражданства.

 

По ее словам, она поддержит эту инициативу на партийном съезде, который пройдет в конце ноября. Она проведет консультации о возможной подготовке законопроекта о запрете двойного гражданства в Германии с фракцией блока ХДС/ХСС в Бундестаге.

 

Среди предлагаемых мер по ужесточению законодательства о двойном гражданстве - запрет на передачу иностранного гражданства от живущих в Германии мигрантов их внукам, так называемое "поколенческое ограничение".-0-

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