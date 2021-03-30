В Германии и Канаде приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группы государственных больниц Берлина Charite и Vivantes прекратили вводить вакцину AstraZeneca женщинам в возрасте до 55 лет, сообщает газета Tagesspiegel.

"Хотя после вакцинации AstraZeneca у пациентов Charitе не было никаких осложнений, мы это делаем в качестве меры предосторожности и после того, как узнали о том, что в Германии стало известно о новых церебральных венозных тромбозах среди женщин", - заявила пресс-секретарь клиники. Она добавила, что две трети сотрудников Charitе вакцинированы, 70% из них - препаратом AstraZeneca.

По данным газеты, 29 марта в округе Ойскирхен (Северный Рейн-Вестфалия) вакцинация препаратом AstraZeneca также прекращена для женщин в возрасте до 55 лет. Причиной послужили два случая тромбоза. Один закончился летально - умерла 47-летняя женщина.

Как сообщает агентство DPA, в столице Германии также приостановлено использование вакцины компании AstraZeneca у людей младше 60 лет после новых случаев тромбоза на территории ФРГ.

Исследовательский Институт Пауля Эрлиха (PEI) опубликовал данные о вакцинации препаратом AstraZeneca, в которых говорится о 31 зарегистрированном случае тромбозе вен после введения препарата AstraZeneca, в 19 случаях была зарегистрирована тромбоцитопения, девять человек умерли после вакцинации. По данным PEI, пострадали двое мужчин 36 и 57 лет и 29 женщин от 20 до 63 лет.

Кроме того, Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву североамериканской страны приостановить вакцинацию населения младше 55 лет препаратом AstraZeneca до более детального изучения данных об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Ряд европейских стран, включая Францию, Италию, Нидерланды, приостановил применение вакцины из-за случаев тромбоза.

Вакцина AstraZeneca была официально одобрена в Великобритании 30 декабря прошлого года, а 29 января этого года подобное разрешение дал регулятор Евросоюза.-0-