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12 октября 2019, 14:47

В Германии из-за бомбы Второй мировой войны эвакуируют 14 тыс. человек

Фото Reuters
Фото Reuters

12 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Власти Геттингена (федеральная земля Нижняя Саксония) призвали в субботу около 14 тыс. жителей покинуть свои дома из-за обнаруженной в городе бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В связи с операцией по обезвреживанию снаряда существенно ограничено движение поездов. Железнодорожный вокзал Геттингена закрыт, составы проходят, не останавливаясь в городе. До вечера над районом, где была найдена бомба, запрещено летать самолетам и другим летательным аппаратам.

Бомба была обнаружена на прошлой неделе во время строительных работ. Германская служба по ликвидации взрывоопасных предметов намерена обезвредить ее после завершении эвакуации.-0-

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