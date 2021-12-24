В Германии из-за ледяного дождя столкнулись около 50 автомобилей

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии из-за ненастной погоды произошла авария с участием примерно 50 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

ДТП случилось у города Амберг (федеральная земля Бавария). По данным издания, несколько человек получили травмы. Автобан №6 был полностью закрыт в обоих направлениях. Причиной аварии стал ледяной дождь.

"Во всей Верхней Франконии шел ледяной дождь. Даже коллеги испытывали трудности, когда добирались до места аварии", - процитировало издание источник в правоохранительных органах.-0-