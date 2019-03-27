В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали около 60 человек

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ледовом дворце немецкого города Штраубинг произошла утечка аммиака, в результате чего пострадали по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщает немецкий новостной портал
По имеющимся сведениям, в числе пострадавших - сотрудники пожарной службы, прибывшие для ликвидации последствий ЧП. Спасатели эвакуировали с места происшествия порядка 180 человек, большинство из которых школьники.
Полиция рекомендовала местным жителям не открывать в ближайшее время окна и двери. Дороги и автостоянки вблизи ледового дворца временно закрыты.
Предполагается, что авария возникла при проведении строительных работ с использованием экскаватора.-0-
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