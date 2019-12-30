В Германии из-за забастовок отменены около 180 авиарейсов

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии отменены около 180 рейсов из-за забастовок бортпроводников авиакомпании Germanwings, которая является дочерним предприятием Lufthansa, сообщает Reuters.
Бастующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Профсоюз UFO, который представляет интересы бортпроводников Lufthansa, заявил, что забастовка пройдет с 30 декабря до 1 января.
Большинство отмененных рейсов являются внутренними. Пострадавшим пассажирам авиакомпания предлагает билеты на поезд до места назначения или места на рейсах других авиакомпаний.
В ноябре UFO провел забастовку в течение двух дней, в результате которой пострадали около 180 тыс. пассажиров. Забастовка обошлась авиакомпании в $22,39 млн.-0-