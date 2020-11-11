В Германии из здания таможни неизвестные украли более 6 млн евро

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Эммерих федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия из здания главного таможенного управления неизвестные украли около 6,5 млн евро, сообщает телеканал N-tv.

В полиции предполагают, что в ограблении участвовали трое человек. Преступление было тщательно спланировано. В подвал здания грабители проникли, взломав при помощи сверла замок, далее они прошли в помещение, где находился сейф.

По сведениям очевидцев, с места преступления грабители скрылись на белом фургоне. Ведется расследование.-0-