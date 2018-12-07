В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем Христианско-демократического союза Германии, сообщает ТАСС.

За Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 делегатов (51,75%). Ее соперник Фридрих Мерц получил 482 голоса (48,25%).

Аннегрет Крамп-Карренбауэр считается ближайшей соратницей Ангелы Меркель.

Как сообщалось, Ангела Меркель объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост, но останется канцлером. Во главе ХДС она стояла с 2000 года. Правительство Германии возглавляет с 2005 года.-0-