В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем Христианско-демократического союза Германии, сообщает ТАСС.
За Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 делегатов (51,75%). Ее соперник Фридрих Мерц получил 482 голоса (48,25%).
Аннегрет Крамп-Карренбауэр считается ближайшей соратницей Ангелы Меркель.
Как сообщалось, Ангела Меркель объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост, но останется канцлером. Во главе ХДС она стояла с 2000 года. Правительство Германии возглавляет с 2005 года.-0-
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