В Германии карантин продлят до 7 марта

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии приняли решение продлить карантин в стране до 7 марта. Об этом говорится в распространенном 11 февраля документе, принятом по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов, сообщает ТАСС.

"Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта", - говорится в постановлении.

Изменения предусматривают открытие с 1 марта парикмахерских - при условии соблюдения правил гигиены. Решение об открытии школ остается за федеральными землями. Дальнейшие шаги по ослаблению локдауна будут приниматься только в случае, если в течение 7 дней число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей. Тогда речь может идти об открытии торговых точек, музеев и других заведений.-0-