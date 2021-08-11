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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии машинисты пассажирских поездов объявили двухдневную забастовку, которая продлится с 11 по 13 августа. Об этом сообщает Deutsche Welle. Члены профсоюза машинистов не смогли добиться улучшения условий труда от железнодорожной компании Deutsche Bahn и объявили забастовку. Акция началась 11 августа в 2.00 по местному времени и закончится в это же время 13 августа. В начале июня профсоюз машинистов объявил о провале продлившихся несколько месяцев переговоров об улучшении условий труда. Железнодорожная компания Deutsche Bahn, пострадавшая, в частности, от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, предложила железнодорожникам повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. Однако профсоюз счел эти условия недостаточными. В компании Deutsche Bahn призвали лидеров профсоюза машинистов сесть за стол переговоров. Представитель компании Мартин Зайлер убежден, что достижение соглашения все еще возможно. Отмечается, что в связи с забастовкой железнодорожное сообщение в Германии окажется парализованным. Пассажиров немецких железных дорог ожидают серьезные задержки и отмены поездов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!