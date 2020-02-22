В Германии могут ужесточить правила выдачи разрешения на владение оружием

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила выдачи разрешений на владение оружием нужно ужесточить, в том числе требуется регулярно проводить тесты на психическое здоровье. Об этом заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Bild, сообщает ТАСС.

Таким образом он отреагировал на стрельбу в Ханау, которую устроил правый экстремист, предположительно страдавший психическим заболеванием. Преступник увлекался спортивной стрельбой и имел разрешение на владение оружием. По словам Хорста Зеехофера, в настоящее время регулярных медицинских проверок в отношении владельцев оружия не проводится.

Вечером 19 февраля гражданин Германии открыл стрельбу в двух кальянных в городе Ханау, убив девять человек. Позднее, как предполагает полиция, он убил свою мать и покончил с собой. Собранные улики свидетельствуют о расистских взглядах нападавшего - его жертвами стали курды.-0-