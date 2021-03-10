В Германии мошенники похитили миллионы евро из программы помощи бизнесу

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Об этом сообщило Министерство экономики Германии, объяснив эту вынужденную меру обнаружением большого числа мошенничеств при выплатах, сообщает Deutsche Welle.

"В некоторых случаях создается подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерным образом перенаправлены", - говорится в сообщении министерства.

Ранее о мошенничествах сообщило издание Business Insider. По данным издания, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и затем оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку деньги направлялись на счета мошенников. Убытки от подобных действий Business Insider оценивает в миллионы евро.

Между тем Федеральное объединение среднего бизнеса (BVMW) критикует действия властей, поставившие в сложное положение бизнесменов из-за прекращения выплат. "Из-за единичных случаев нельзя подозревать весь средний бизнес", - заявил главный экономист BVMW Ханс-Юрген Фельц, потребовавший возобновления платежей.

К критике присоединилась и немецкая оппозиция. "Над нами смеется вся Европа", - заявила председатель комитета по финансам бундестага Катя Хессель из Свободной демократической партии Германии.-0-