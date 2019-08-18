В Германии мужчина с ножом напал на людей - погибли два человека

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии на вокзале города Изерлон мужчина зарезал двух человек. Об этом сообщает tz.de.
После совершения преступления он ждал приезда полиции, сидя на полу.
Известно, что были убиты 23-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая находилась на вокзале с маленьким ребенком. Он не пострадал.
Полиция занимается выяснением мотивов нападения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2714 BYN
|2.266 BYN
|2.274 BYN
|USD
|2.047 BYN
|2.046 BYN
|2.049 BYN
|RUB
|3.1033 BYN
|3.093 BYN
|3.102 BYN