В Германии мужчина с ножом напал на людей - погибли два человека

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии на вокзале города Изерлон мужчина зарезал двух человек. Об этом сообщает tz.de.

После совершения преступления он ждал приезда полиции, сидя на полу.

Известно, что были убиты 23-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая находилась на вокзале с маленьким ребенком. Он не пострадал.

Полиция занимается выяснением мотивов нападения.-0-