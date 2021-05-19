В Германии на парковке банка строители обнаружили 8-метровый туннель

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии у банка Volksbank в Шпенге строители, ремонтирующие тротуарную плитку, обнаружили туннель, ведущий к зданию финансового учреждения, сообщает издание Der Spiegel.

Как стало известно, 14 мая на парковке банка просела брусчатка и появилась вода. Городские службы решили, что прорвало трубу. 17 мая они приступили к устранению проблем и обнаружили туннель длиной 7-8 м и шириной около метра, который начинался из трансформаторной будки.

"Обычно такое можно увидеть только по телевизору. Это безумие", - сказал сотрудник Volksbank Фолькер Штайн. Он предположил, что преступники планировали совершить ограбление, когда католики будут праздновать День Святой Троицы.

Полиция ведет поиск преступников.-0-