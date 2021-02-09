В Германии наблюдается рекордное с 2009 года снижение объема экспорта

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта Германии в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократился по сравнению с предыдущим годом на 9,3% и составил 1,2047 трлн евро, сообщает DW.com cо ссылкой на Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Это рекордное снижение экспорта с 2009 года (18,4%), когда разразился мировой финансовый кризис. Впрочем, объем импорта в Германии также снизился - на 7,1% до 1,0256 трлн евро.

Тем временем наниматели в Германии настаивают на четком сценарии выхода из локдауна. В частности, глава Федерального объединения союзов немецких работодателей Райнер Дульгер подчеркнул, что придерживаться дальнейших ограничений было бы нецелесообразно, если параллельно с ними не выработать "ясный и основанный на правилах" подход к возобновлению нормального функционирования компаний и производств.

Нынешний режим локдауна в Германии будет действовать минимум до 14 февраля.-0-