В Германии началась пятидневная забастовка машинистов

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машинисты пассажирских поездов национальной железной дороги Германии объявили пятидневную забастовку. Из-за этого движение поездов дальнего следования в стране сократится на 75%, пишет Deutsche Welle.

Немецкий профсоюз машинистов GDL начал в ночь c 1 на 2 сентября очередную забастовку, которая стала уже третьей с начала августа. Эта стачка станет самой длинной в последней серии забастовок и будет продолжаться больше пяти суток. Она, как и предыдущие, должна существенно ограничить пассажирские железнодорожные перевозки в стране. В сфере грузовых перевозок бастовать начали в середине дня 1 сентября.

В то же время железнодорожный концерн Deutsche Bahn считает, что способен во время нынешнего прекращения работы машинистов сохранить около 25% рейсов дальнего следования и 40% рейсов пригородных поездов и городских электричек.

В начале июня GDL объявил о провале продлившихся несколько месяцев переговоров об улучшении условий труда. Deutsche Bahn, пострадавший от кризиса из-за коронавируса и от наводнения, предлагал GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023-го. Однако профсоюз счел эти условия недостаточными.

Deutsche Bahn выдвинул профсоюзу новые предложения в надежде предотвратить стачку: постепенное повышение зарплаты на 3,2% и единовременную выплату "корона-премий" в размере до 600 евро. Однако профсоюз отверг это предложение и объявил о начале забастовки.-0-