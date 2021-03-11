11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии началась третья волна пандемии коронавируса, заявил глава немецкого Института имени Роберта Коха Лотар Вилер, сообщает Deutsche Welle.

Лотар Вилер отметил, что, несмотря на проводимую в ФРГ кампанию вакцинации населения, гражданам по-прежнему необходимо носить защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Главный эпидемиолог Германии назвал кампанию вакцинации соревнованием с мутирующим вирусом. В то же время, по его мнению, в конце тоннеля уже виден свет: если не будет перебоев в поставках вакцин против COVID-19, то к осени 80% населения ФРГ будет обладать иммунитетом против коронавируса. "Когда это произойдет, можно будет снять все ограничения", - считает Лотар Вилер.

В то же время он полагает, что прививку от коронавируса придется регулярно обновлять. Пока, правда, неясно, как часто это надо будет делать, признал эксперт.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки зафиксировано 14 356 случаев заражения коронавирусом. Это на 2444 случая больше, чем неделей ранее. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 532 947 инфицированных. За последние 24 часа скончался 321 пациент, общее число летальных исходов возросло до 72 810. Выздоровели более 2,25 млн человек.

За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировано 69,1 случая заражения. Наивысшего значения этот показатель заболеваемости достигал 2 декабря 2020 года - 197,6 случая.-0-