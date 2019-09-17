В Германии начало работу новое командование НАТО

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое командование НАТО начало работу в городе Ульм в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Командование будет состоять из 160 человек и будет полностью укомплектовано к 2021 году, поясняет пресс-служба. "Во время кризиса командование сможет задействовать до 600 человек личного состава. Среди его основных задач будет обеспечение безопасности, свободы передвижения и поддержки сил НАТО. Ответственным за командование будет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.-0-