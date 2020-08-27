В Германии намерены продлить запрет на массовые мероприятия до 2021 года

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство ФРГ и власти федеральных земель в борьбе с распространением коронавируса намерены продлить запрет на массовые мероприятия до 31 декабря 2020 года. Это следует из проекта резолюции совместной конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Под массовыми мероприятиями понимаются народные гуляния, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, большие концерты, уличные, деревенские и городские праздники. Число участников частных вечеринок на закрытой территории не должно превышать 25, вне частных территорий - 50 человек.

Как отмечается в проекте резолюции, исключения по ограничению массовых мероприятий могут быть сделаны для регионов, где число новых случаев выявления коронавируса в течение семи дней не превышает 15 в сутки. При этом организаторы должны быть уверены, что зрители будут из данной области или близлежащего региона с аналогичным уровнем заболеваемости. Гигиенические мероприятия должны в любом случае соблюдаться, за нарушение масочного режима будет взиматься штраф не менее 50 евро, отмечается в проекте постановления.

По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки в Германии было выявлено 1507 новых случаев заражения COVID-19. Всего в ФРГ с начала пандемии вирус был подтвержден у 237 936 человек, скончались 9 285 пациентов.-0-