В Германии небольшой самолет врезался в дом - погибли три человека

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли и пострадал один ребенок в результате крушения самолета в городе Везель в федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Сообщается, что летательный аппарат врезался в жилое здание, в результате чего загорелась крыша строения. Очевидцы происшествия сообщили местным СМИ, что самолет столкнулся с воздушным шаром.

На данный момент пожар ликвидирован. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

Были ли погибшие жителями дома или находились на борту самолета, пока не известно.-0-