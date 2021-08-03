В Германии неизвестный стрелял по прохожим стрелами – пострадали три человека

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кельне неизвестный открыл стрельбу по прохожим стрелами с использованием неизвестного оружия. В результате нападения пострадали три человека, находившихся на площади Барбароссаплац, сообщает Spiegel.

По информации местной полиции, пострадавшие получили незначительные травмы, поскольку стрелы были небольшого размера.

Как только полицию оповестили о нападении, офицеры начали поиски преступника в соседних домах, но он успел скрыться. Полиция также разыскивает свидетелей произошедшего.-0-