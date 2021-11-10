В Германии новый антирекорд: за сутки выявили 39 676 случаев заражения COVID-19

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Германии зафиксировали 39 676 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за все время пандемии. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Предыдущий антирекорд по суточному числу заражений COVID-19 был зафиксирован в ФРГ 5 ноября, тогда было выявлено 37 120 случаев заболевания. За последние 24 часа число летальных исходов из-за коронавируса в Германии составило 236.

Отмечается, что недельный индекс распространения коронавирусной инфекции в стране составляет 232,1 случая на 100 тыс. человек. Всего с начала пандемии в Германии выявлено 4 844 054 случая заболевания коронавирусом и 96 963 летальных исхода.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия переживает пандемию среди непривитых. По его словам, четвертая волна продвигается в полную силу. Министр убежден, что для ее преодоления необходимо наращивать темпы вакцинации в стране.-0-