В Германии объявили о начале четвертой волны COVID-19

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии, по заключению Института имени Роберта Коха (RKI), началась четвертая волна коронавируса, сообщает Deutsche Welle.За последнюю неделю доля положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус увеличилась с 4% до 6%. В большей степени заболеваемость выявляют среди молодежи. "Таким образом, налицо начало четвертой волны, которая нарастает в первую очередь за счет заражений среди молодежи", - отметили в институте.За минувшие сутки в Германии зарегистрировано почти 9,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19. "Количество заражений растет еще с начала июля - значительно раньше и быстрее, чем в прошлом году", - говорится в сообщении RKI.Ранее сообщалось, что Постоянный комитет по вакцинации Германии одобрил вакцинацию подростков от 12 лет. По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина в стране доступна в достаточном количестве для всех возрастных групп.По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Германии превышает 3,85 млн. Число летальных исходов составляет почти 92 тыс.-0-