В Германии общее число случаев коронавируса превысило 5 млн

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число случаев коронавируса в Германии по состоянию на воскресенье составило 5 021 469 с начала пандемии. Как сообщил Институт Роберта Коха, за последние сутки прирост составил 33,5 тыс. инфицированных, сообщает ТАСС.

В Германии в последние недели коронавирусная статистика растет ускоренными темпами. Ключевой семидневный показатель заболеваемости достиг за последние сутки 289 инфицированных на 100 тыс. населения, неделю назад он составлял 191, а месяц назад - 67. Власти вводят ограничения для тех, кто отказывается от вакцинации.

Председатель Бундестага Бербель Бас призвала отказаться от участия в крупных празднованиях, а и.о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер - унифицировать ограничения по всей стране. Вооруженные силы Германии, по данным журнала Der Spiegel, мобилизуют до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии.

Ключевой целью политиков является введение так называемого правила 2G, согласно которому посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут лишь привитые и переболевшие. При этом проблемным остается положение младших школьников - школы работают без ограничений, а сертифицированных для детей вакцин в ФРГ нет.

Как сообщила в субботу газета Kölner Stadt-Anzeiger, 35 медиков и ученых со всей Германии опубликовали открытое письмо с требованием изменить методы борьбы с распространением COVID-19. "Каждый день выжидания оборачивается человеческими жертвами", - отмечают авторы. Они требуют учредить в ФРГ единый кризисный штаб с привлечением медиков, который будет координировать меры по борьбе с пандемией.-0-