В Германии общее число заражений коронавирусом превысило 1 млн

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии с начала эпидемии выявлено 1 006 806 случаев заражения COVID-19, сообщает телерадиокомпания Deutsche Wellе.

По данным Института имени Роберта Коха на 27 ноября, за прошедшие сутки в Германии выявлено 22 806 инфицированных коронавирусом. Скончались 426 человек, общее число летальных исходов в стране составило 15 586. Выздоровели более 670 тыс. человек.

Согласно опросу, большинство жителей Германии считают, что мягкий локдаун в стране не закончится даже в январе. Такое мнение высказали 79% респондентов, а 9% участников опроса уверены, что противоэпидемиологические меры будут сняты в январе. Более того, 69% опрошенных считают решение правительства об ужесточении мягкого локдауна в Германии правильным.

Накануне правительство Германии объявило о продлении действующего локдауна до начала января 2021 года. А с 30 ноября вступят в силу более строгие правила, по которым смогут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домохозяйств. Не в счет - дети до 14 лет из тех же семей. На время главных для немцев рождественских праздников, а также в Новый год делается исключение: с 23 декабря до 1 января семейные торжества можно будет проводить в более широком кругу: до 10 человек без учета детей. Но от коллективного фейерверка в оживленных местах придется отказаться. Организованных народных гуляний по случаю встречи Нового года в этот раз тоже не будет. Необходимость таких мер представители правительства страны объясняют тем, что действующий с 2 ноября мягкий локдаун до сих пор не дал ожидаемых результатов. Ежедневный прирост случаев заражения COVID-19 остается высоким, а число умерших инфицированных растет.-0-