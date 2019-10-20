В Германии отменили сто рейсов из-за забастовки бортпроводников

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бортпроводники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa, объявили забастовку. По этой причине отменены рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и Кельна, сообщает Deutsche Welle .

Сначала забастовку планировалось провести с 5 до 11 часов утра 20 октября, но сотрудники решили продлить ее до полуночи.

В забастовке приняли участие сотрудники компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine. В международном аэропорту Берлин-Тегель отменили порядка 15 рейсов, в аэропорту Гамбурга - 12, в аэропорту Мюнхена – около 10. В аэропортах городов Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Кельн не уточняют число отмененных полетов.-0-