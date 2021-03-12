В Германии отметили высокое качество вакцины "Спутник V"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава постоянной комиссии по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс отметил высокое качество российской вакцины "Спутник V", сообщает Rheinische Post.

"Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС. Российские ученые имеют большой опыт работы с вакцинами. "Спутник V" сделан умно", - заявил Томас Мертенс.

Глава комиссии также отметил, что как и в случае с AstraZeneca, российская вакцина разработана на основе аденовируса. Однако в отличие от AstraZeneca, в вакцине "Спутник V" используются два разных векторных вируса для первой и второй доз.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины "Спутник V". Несколько государств ЕС уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

В начале февраля медицинский журнал Lancet опубликовал результаты клинических исследований вакцины "Спутник V", где стало известно, что эффективность препарата составила 91,6%.

Россия 11 августа 2020 года зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.-0-