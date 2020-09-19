В Германии ожидают регистрации вакцины от COVID-19 в конце 2020 - начале 2021 года

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (Германия) ожидает первой регистрации в стране вакцины от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом, как сообщает ТАСС, в интервью телеканалу NTV рассказал руководитель института Клаус Цихутек.

Он напомнил, что сейчас в Германии девять проектов по разработке вакцины проходят третью стадию клинических испытаний. Вместе с тем, по словам Клауса Цихутека, даже после регистрации вакцины пройдет несколько месяцев, прежде чем она станет доступной для широких слоев населения.

По данным ВОЗ, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве РФ, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.-0-