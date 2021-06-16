В Германии полсотни полицейских состояли в правоэкстремистских чатах

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 49 сотрудников полиции федеральной земли Гессен состояли в чатах, где распространялась информация правоэкстремистского характера. Об этом заявил министр внутренних дел этой федеральной земли Петер Бойт, сообщает Deutsche Welle.

По его данным, в правоэкстремистских чатах состояли сотрудники полицейского спецназа (SEK), земельного ведомства по уголовным делам (LKA), дежурных отрядов, управления федеральной полиции, а также его подразделений в восточном и южном Гессене.

Кроме того, еще семь участников чатов не занимали должностей в полицейских структурах этой земли. В отношении 24 из 56 состоявших в чатах не принимается ни уголовных, ни дисциплинарных мер.

По словам Петера Бойта, на минувшей неделе по данному делу были проведены обыски, проводится экспертиза изъятых материалов. По данным следствия, в чатах распространялись изображения свастики и Адольфа Гитлера.

В начале мая, в Берлине в ходе обыска был задержан возможный составитель электронных писем с подписью "NSU 2.0", намекающей на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Предположительно, с августа 2018 года он рассылал по всей стране послания, содержащие призывы к межнациональной розни, оскорбления и угрозы. Письма были адресованы, в частности, общественным деятелям, представителям СМИ и политикам, в том числе депутатам ландтага Гессена и бундестага. Следователи полагают, что преступник при отправке посланий мог пользоваться инсайдерской информацией, полученной из полицейских кругов.

О том, что в Германии растет число приверженцев правого экстремизма, ранее сообщалось в докладе немецкого Федерального ведомства по охране конституции. Согласно докладу, число предполагаемых сторонников праворадикальных взглядов в Германии в 2020 году достигло 33 тыс. человек, увеличившись за год на 3,8%. По оценкам спецслужб ФРГ, почти 40% из них склонны к насилию или поддерживают его.-0-