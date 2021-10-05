В Германии построили первый в мире завод по производству синтетического керосина

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии открыли первый в мире завод по производству "углеродно-нейтрального" керосина, передает Euronews.

Синтетическое топливо получают из простых веществ, в том числе из диоксида углерода. При сгорании в природу вернется ровно столько этого парникового газа, сколько взяли для производства керосина.

В первую очередь такой керосин будут использовать для заправки самолетов. По мнению экологов, пассажирская и транспортная авиация наносит существенный вред природе.

Подобные заводы планируется построить и в других странах мира. Чтобы они были действительно экологичными, в этих странах должен быть доступ к дешевой "зеленой" электроэнергией.-0-