В Германии потерпел аварию автобус – пострадали 40 человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 человек получили травмы в результате аварии туристического автобуса на западе Германии. Об этом говорится в сообщении полиции Билефельда.
Инцидент произошел в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на автобане 44, недалеко от города Лихтенау. Не менее 10 человек ранены тяжело.
По предварительной информации, 52-летний водитель потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет. Автобус перевернулся. Автобан был примерно на четыре часа закрыт для движения в обоих направлениях. По предварительным данным, речь идет о туристическом автобусе из города Хамельн, в котором путешествовали граждане Германии.-0-
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