В Германии предъявили обвинения экс-главе Volkswagen

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура немецкого города Брауншвейга предъявила обвинения экс-председателю правления автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну и пятерым участникам "дизельного скандала", передает "МИР 24" .

Обвинения будет рассматривать экономическая палата земельного суда города. Бывшим представителям менеджмента концерна предъявляются несколько правонарушений, в том числе "особо тяжкий случай обмана и нарушение закона о недобросовестной конкуренции".

В сентябре 2015 года после начатых властями США расследований Volkswagen был вынужден признать, что на десятки миллионов реализованных во всем мире автомобилей было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экостандартам.

В результате "Дизельгейт" привел к массовым отзывам машин компании для устранения фальсификаций.-0-