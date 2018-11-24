В Германии предъявлены обвинения бывшему охраннику концлагеря

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Германии предъявила обвинения 95-летнему жителю Берлина в причастности к гибели 36 тысяч заключенных нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии. Об этом сообщает ВВС.

Имя подсудимого полностью не разглашается, в публичных материалах утверждается, что он служил в СС охранником в Маутхаузене с середины 1944-го до начала 1945-го года.

В заявлении берлинской прокуратуры говорится, что экс-охранник принимал участие в массовых убийствах заключенных. Он пополнил список бывших охранников лагерей смерти, которым в последнее время были предъявлены обвинения.

В лагерь Маутхаузен, расположенный в 20 км от города Линц, направляли тех, кого считали врагами нацистской власти. Заключенных использовали на тяжелых работах, они погибали от нечеловеческих условий, холода, голода, смертельных инфекций. Их травили в газовых камерах и расстреливали.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый знал обо всех методах уничтожения и об ужасных условиях, в которых содержались заключенные. В заявлении прокуратуры Берлина говорится, что обвиняемый непосредственно участвовал в тысячах убийств или способствовал их осуществлению. Теперь берлинскому суду предстоит решить, будет ли начат процесс по этому делу.-0-