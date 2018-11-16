В Германии при столкновении школьных автобусов пострадали 40 человек

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии. Пострадали 40 человек. Как сообщает немецкая ежедневная газета Bild, серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек: водители обоих автобусов и трое детей.

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф 15 ноября.

Всего в автобусах было около 40 человек. Для транспортировки пострадавших в больницы задействовали несколько вертолетов.

Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошла авария, полностью перекрыли.-0-