В Германии при столкновении школьных автобусов пострадали 40 человек

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии. Пострадали 40 человек. Как сообщает немецкая ежедневная газета Bild, серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек: водители обоих автобусов и трое детей.
Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф 15 ноября.
Всего в автобусах было около 40 человек. Для транспортировки пострадавших в больницы задействовали несколько вертолетов.
Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошла авария, полностью перекрыли.-0-
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