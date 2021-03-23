В Германии продлен карантин до 18 апреля

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились о продлении режима карантина до 18 апреля. Ожидаемых послаблений на католическую Пасху, которая выпадает на начало следующего месяца, не будет. Об этом канцлер объявила журналистам по итогам переговоров, которые начались после полудня понедельника и закончились в ночь на вторник, сообщает ТАСС.

"Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой", - сказала Ангела Меркель. Статистика демонстрирует экспоненциальный рост, уточнила она. Глава правительства сказала, что так называемый британский штамм, который является более заразным, представляет собой, "по сути, новый вирус". В этих условиях вводить послабления нельзя, добавила председатель правительства.

С 1 по 5 апреля, когда католики отмечают Пасху, будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать не только в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, но и еще два дополнительных дня - 1 и 3 апреля. Встречаться можно максимум с двумя знакомыми из другого домохозяйства, дети до 14 лет не учитываются.

Кроме того, власти призывают по возможности отказаться от посещения богослужений, а также просят проводить пасхальные службы в онлайн-режиме.

Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой: открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте.

Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются.-0-