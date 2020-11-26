В Германии продлевают и ужесточают локдаун

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель договорились продлить действующий локдаун до начала января 2021 года, а также ужесточить некоторые требования, сообщает Deutsche Welle.

Необходимость таких мер представители правительства страны объясняют тем, что действующий с 2 ноября "мягкий локдаун" до сих пор не дал ожидаемых результатов. Ежедневный прирост случаев заражения COVID-19 остается высоким, а число умерших инфицированных растет.

Согласно новым правилам, в Германии впредь смогут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домохозяйств. Не в счет - дети до 14 лет из тех же семей. На время главных для немцев рождественских праздников, а также в Новый год делается исключение: с 23 декабря до 1 января семейные торжества можно будет проводить в более широком кругу: до 10 человек без учета детей. Но от коллективного фейерверка в оживленных местах придется отказаться. Организованных народных гуляний по случаю встречи Нового года в этот раз тоже не будет.

В компетенции отдельных федеральных земель - ослабление или ужесточение карантинных мер. Но меры могут быть ослаблены в случае, если прирост числа заражений в том или ином регионе в течение недели не превысит 50 на 100 тыс. жителей. Если же этот показатель превысит 200 случаев, то локдаун может быть ужесточен.

В стране будут оставаться закрытыми рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции, массажные салоны и большинство прочих предприятий досуга и сферы обслуживания. Для магазинов с декабря вводятся дополнительные ограничения: на каждого покупателя должно приходиться не менее 25 кв.м торговой площади.

Чтобы разгрузить автобаны, предлагается распустить школьников на зимние каникулы раньше положенных сроков - уже с 19 декабря. А чтобы избежать давки в общественном транспорте и повышенного риска вспышек пандемии в школах, в регионах с высоким числом заражений рекомендуют ввести новою систему обучения в школах. Одна половина учеников учится в школе, другая - дома, дистанционно. Через неделю они меняются местами.

Защитные маски предписывается впредь носить не только в общественном транспорте, магазинах и на торговых улицах, но практически во всех публичных закрытых помещениях, в центральных районах городов и в школах, начиная с 7-го класса.

В Германии с начала пандемии зафиксировано более 961 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество смертей с начала пандемии составляет 14 771 (по данным на 25 ноября).-0-