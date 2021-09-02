В Германии произошел взрыв в жилом многоквартирном доме

Фото Donaukurier
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По крайней мере два человека пострадали, два пропали без вести в результате взрыва в жилом многоквартирном доме в районе Рорбах (федеральная земля Бавария), сообщает газета Donaukurier.
ЧП произошло около 12.40 по местному времени (13.40 по минскому времени). Половина здания разрушена.
На месте происшествия работают сотрудники пожарных и спасательных служб, а также полиция. Для поиска людей привлекли специалистов с собаками-спасателями.
Причина взрыва неизвестна. Ведется расследование произошедшего.-0-