В Германии прошла забастовка служб безопасности трех аэропортов

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бастуют сотрудники служб безопасности трех крупных аэропортов - Штуттгарта, Дюссельдорфа и Кельн-Бонна. Отменены более 500 рейсов, в том числе международных. Нарушены планы более ста тысяч пассажиров, которые вынуждены добираться к месту назначения наземным транспортом.
Бастующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Акция, объявленная профсоюзом, пока предупредительная, продлится она сутки. Но если руководство авиапредприятий не прислушается к требованиям бастующих, они будут вынуждены продлить забастовку.
О намерении присоединиться к бастующим объявили сотрудники всех аэропортов страны.-0-
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