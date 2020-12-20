В Германии прошли акции протеста против коронавирусных ограничений

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен человек вышли в воскресенье на улицы Берлина, чтобы выразить недовольство ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Märkische Allgemeine.

По данным полиции, днем 20 декабря на акции протеста вышли от 600 до 800 демонстрантов. Шествие прошло под лозунгом "Тихий марш против дискриминации и за права человека".

Органы правопорядка задержали девять человек, которые отказались надеть защитные маски.

В этот же день протесты прошли и в других городах Германии: Гамбурге, Гере и Котбусе.-0-