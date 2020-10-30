В Германии раскрыли 9 криминальных чатов в Telegram

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) и генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне раскрыли девять криминальных чатов в мессенджере Telegram, в которых участвовали около 8 тыс. пользователей. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Через эти группы, в частности, велась торговля оружием и наркотиками.

Следствие уже установило личности 28 подозреваемых из Германии и Австрии. У них накануне были произведены обыски, было изъято 4 кг наркотиков, огнестрельное оружие и 8 тыс. евро наличными.

Власти ведут расследование в отношении 13 фигурантов в возрасте от 18 до 54 лет. Двое мужчин из Оффенбаха (Германия) уже задержаны.-0-