В Германии растет число приверженцев правого экстремизма

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии растет угроза правого экстремизма, следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции за 2020 год, сообщает Deutsche Welle.

Число предполагаемых сторонников праворадикальных взглядов в Германии в 2020 году достигло 33 тыс. человек, увеличившись на 3,8%. По оценкам спецслужб ФРГ, почти 40% из них склонны к насилию или поддерживают его.

Примечательно, что в период пандемии деятельность экстремистов переместилась в виртуальное пространство. Подобная тенденция вызывает беспокойство, как заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Правый экстремизм наряду с антисемитизмом представляет собой основную угрозу свободному и демократическому общественному порядку в Германии, отметил глава МВД.-0-