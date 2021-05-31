В Германии разгорается скандал вокруг работы тест-центров

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии разгорается скандал на фоне сообщений о возможных коррупционных схемах и махинациях, допущенных при работе тест-центров для выявления коронавирусной инфекции в Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, сообщает Deutsche Welle.

Поводом для обвинений в мошенничестве послужило совместное расследование немецких телерадиокомпаний WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung. Журналисты пришли к выводу, что проверить выставляемые при тестированиях счета крайне сложно. Кроме того, услуги по выявлению коронавируса в ФРГ оказывают не только специальные тест-центры, врачи, аптеки, но даже парикмахерские и владельцы кафе.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан завил, что местные чиновники должны контролировать, как работают центры по тестированию на COVID-19, и бороться с коррупцией. "Я не могу контролировать тест-центры из Берлина", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что когда речь идет о частных поставщиках услуг, существует очевидная необходимость усилить контроль. Йенс Шпан также хочет привлечь к проверкам налоговые органы.

Ожидается, что министры здравоохранения федеральных земель и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан 31 мая проведут консультации по данному вопросу.

В конце февраля в ФРГ разгорелся связанный с пандемией масочный скандал. В нем оказались, в частности, замешаны два депутата бундестага от ХДС/ХСС - Николас Лебель и зампредседателя фракции Георг Нюсляйн. Выяснилось, что они выступали посредниками при закупках защитных масок, получая за это шестизначные суммы в качестве комиссионных. В итоге оба депутата вышли из своих партий, Лебель отказался от депутатского мандата, а Нюсляйн заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в бундестаг.-0-