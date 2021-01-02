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02 января 2021, 22:53

В Германии регионы согласны продлить локдаун

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы 16 федеральных земель Германии согласны продлить локдаун, который действует до 10 января. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По данным издания, согласие было достигнуто в ходе онлайн-конференции, которая прошла 2 января. Разногласия сводятся к срокам - одни регионы предлагают продлить карантин на две недели, другие - на три.

Предполагается, что представители федеральных земель проведут переговоры с канцлером Ангелой Меркель 5 января.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры, которые будут действовать как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны.-0-

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