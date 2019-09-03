В Германии с радиовышки упала кабинка техобслуживания, есть погибшие

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северной части земли Гессен (Германия) сегодня утром с высоты 50 м рухнула кабинка техобслуживания, в которой находились рабочие. В результате три человека погибли, сообщает немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung .

Уточняется, что рабочие проводили плановый ремонт на вышке радиопередатчика, принадлежащей общественной телерадиокомпании земли Гессен Hessischer Rundfunk. Вышка расположена на горе неподалеку от города Хессиш-Лихтенау. Несколькими днями ранее в компании Hessischer Rundfunk анонсировали, что на радиопередатчике будет установлена новая антенна.

Причины падения кабинки пока не выяснены. Расследование взяло на себя управление по охране труда регионального совета города Кассель. Место происшествия оцеплено.-0-