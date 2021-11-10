В Германии СДПГ и партия "Зеленых" осудили жесткие репрессии Польши в отношении мигрантов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жесткие репрессии Польши в отношении мигрантов на польско-белорусской границе встретили критику со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Зеленых", сообщает немецкий телеканал n-tv.

Немецкие политики осуждают жесткую линию Варшавы и настаивают на праве на убежище. "Насилие и отпор в отношении беженцев и мигрантов запрещены, и то и другое несовместимо с нашими основными обязательствами по защите прав человека", - подчеркнул представитель СДПГ в Бундестаге Ларс Кастеллуччи.

Строительство заборов и бесчеловечное отношение к мигрантам осудили и в партии "Зеленых". "Нам срочно необходимо обеспечить два послания в направлении Польши. Во-первых: нет - бесчеловечным отпорам. И второе: да - солидарности", - потребовала председатель партии Катрин Геринг-Эккардт.

"Строительство стен и заборов против людей никогда не может быть правильным", - заявила член партии "Зеленых" Ска Келлер. По ее мнению, дальнейшая поддержка Польши должна быть обусловлена "соблюдением стандартов прав человека".-0-