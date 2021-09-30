В Германии шесть человек пострадали из-за торнадо

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На немецкий город Киль, что на севере Германии, обрушился торнадо. Вихрь закрутился прямо над городским причалом. Об этом сообщает МИР 24.

В этот момент несколько человек находились в местном яхт-клубе. Сильные порывы ветра снесли их в воду. Три человека получили легкие травмы, еще у троих – тяжелые повреждения. Пострадавшие были переданы медикам.

Кроме того, торнадо обрушился на крышу одного из зданий в столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштей. Сейчас и пожарные, и спасатели уже закончили свою работу на месте ЧП.-0-