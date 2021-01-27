В Германии со склада украли десять контейнеров с респираторами на 40 тыс. евро

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять контейнеров с респираторами украли со склада, расположенного недалеко от немецкого города Гютерсло. Размер ущерба составил около 40 тыс. евро, сообщает Stern.

Как проинформировала изданию местная полиция, преступники проникли на склад в ночь на понедельник и вывезли десять контейнеров с респираторами типа FFP2.

Отмечается, что с января 2021 года в Германии для профилактики заражения коронавирусом разрешено использовать только определенные средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы FFP2.-0-