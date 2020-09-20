В Германии тысячи людей вышли на митинг в поддержку беженцев в Греции

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи людей в субботу вышли на митинг в Берлине, чтобы обратить внимание на проблему беженцев в Греции, сообщает Associated Press.

Демонстранты выступали за то, чтобы правительство Германии предприняло конкретные меры для помощи застрявшим в Греции мигрантам. В частности, участники акции требовали эвакуации беженцев, многие из которых остались без жилья из-за пожара, разрушившего крупнейший лагерь Мориа. Толпа прошла через столицу с плакатами вроде "У нас есть место" и "Впустите людей".-0-

Около 9 тыс. мигрантов на Лесбосе перебрались в палаточный лагерь после пожара Крупнейший в Евросоюзе лагерь для беженцев Мориа, расположенный на Лесбосе, был практически полностью уничтожен в результате пожара в ночь на 9 сентября. В результате происшествия около 12 тыс. человек остались без крова.